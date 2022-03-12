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Dünya Rusya-Ukrayna Savaşı'nı böyle yorumladı: Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük felaket
Dünya

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı böyle yorumladı: Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük felaket

Eski Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger, Ukrayna-Rusya Savaşını "Soğuk Savaş"ın sona ermesinden bu yana görülen "en büyük felaket" olarak yorumladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 11:34:00 -
Rusya-Ukrayna Savaşı'nı böyle yorumladı: Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük felaket

Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi Direktörü (GCSP) Thomas Greminger, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022'de AA'ya konuştu.

Greminger, iki haftayı aşkın süredir devam eden çatışma hakkında, "soğuk savaşın sona ermesinden bu yana görülen en büyük felaket" değerlendirmesini yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşının ilerleyen yıllarda Avrupa güvenliğini büyük ölçüde etkileyeceğini kaydeden Greminger, savaşın ne kadar süreceğinin sonucuna bağlı olduğunu kaydetti.

Eski AGİT Genel Sekreteri Greminger, kısa süre içinde ateşkes yapılacağı konusunda pek iyimser olmadığını da söyledi.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sayesinde daha önce hayal bile edemeyeceğimiz birleştirici bir Avrupa gördük" diyen Greminger, bu durumun Rusya da dahil olmak üzere çoğunun sandığından çok daha güçlü olduğunu ifade etti.

Greminger, söz konusu savaşın Avrupa güvenliği için ne anlama geldiği sorusu üzerine "Muazzam bir Batı dayanışması" ifadesini kullandı.

Öte yandan Rusya'nın her zaman Avrupa'nın parçası olmaya devam edeceğini belirten Greminger, "Avrupa'da güvenlik ve istikrar isteniyorsa, bazı noktalarda Rusya Federasyonu ile konuşmamız gerekecek." dedi.

Greminger, Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya, Ukrayna ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüştüğü üçlü zirveye ilişkin, "Bu görüşmenin önemli olduğunu düşünüyorum, insanların iletişimi sürdürmesi her zaman önemli" diye konuştu.

İsviçre de dahil olmak üzere tarafsızlık statüsüne sahip ülkelerin Rusya'ya karşı tavır sergilemesine ilişkin soruları yanıtlayan Greminger, "Tarafsızlık hakkında konuştuğumuzda, oldukça basit ve açık yasal yükümlülükleriniz var" ifadelerini kullandı.

Greminger, yaptırım uygulamayı çok doğru ve net bulduğunu belirterek, yaptırımların nötr ve tarafsız olmaktan vazgeçildiği anlamına gelmediğini vurguladı.

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