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Gündem Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Bakan Çavuşoğlu gelişmeyi açıkladı
Gündem

Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Bakan Çavuşoğlu gelişmeyi açıkladı

Barış diplomasisi kapsamında Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkes umudumuz arttı, iki liderin bir araya gelme olasılığı var." dedi. Kuleba ise, "Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 16:50:00 - 2022-03-17 16:54:46
Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Bakan Çavuşoğlu gelişmeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın ardından Ukrayna'da da temaslarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna ziyareti neticesinde ateşkes umutlarının biraz daha arttığını belirterek, "Ateşkes umudumuz arttı, iki liderin bir araya gelme olasılığı var." dedi.

Kuleba ise, "Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz" diye konuştu.

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