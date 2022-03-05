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Dünya Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus savaş gemilerine izin verilmedi
Dünya

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus savaş gemilerine izin verilmedi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş durumu devam ederken Rumlar, Limasol Limanı'na demirlemek isteyen Rus savaş gemilerine izin vermedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 13:51:00 -
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus savaş gemilerine izin verilmedi

Rumlar,  Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları yüzünden ikmal için gelen 5 Rus savaş gemisinin Limasol Limanı'na demirlemesine izin vermedi.

Rum basınında yer alan ve diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Rum kesiminin, Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle 5 Rus savaş gemisinin Limasol'a demirlemesine, sözlü bir notayla izin vermediği kaydedildi.

Haberde, Rus savaş gemilerinin, Rusya ile GKRY arasındaki iş birliği anlaşması ve Rum makamlarının kolaylıklar sağlaması çerçevesinde, Limasol Limanı'na planlı bir ziyareti olduğu ifade edildi.

Fırkateynler ve destek gemilerinin, ikmal amacıyla Limasol'a geleceği fakat Rum Dışişleri Bakanlığının sözlü bir notayla gemilerin demirlemesine izin vermediği belirtildi.

Kıbrıs Rum kesimi, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde alınan yaptırım kararlarının ardından hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı.

 

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