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Dünya Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ilan edildi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı
Dünya

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ilan edildi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya ile yürütülen savaşta Bayraktar TB-2 SİHA'ların kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 16:54:00 -
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ilan edildi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın işgal girişimi karşısında verilen mücadeleyle ilgili son dakika bilgilerini aktardı. Yapılan açıklamada Bayraktar TB-2 SİHA'ların da kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

▪️Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, düşmanın ilerlediği bölgelerde yoğun düşmanlıklar yürütüyor.

▪️TB2'ler görevde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri düşmanın ilerlediği bölgelerde yoğun çatışmalar yürütüyor.

▪️Karadeniz Operasyon Bölgesi'nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bayraktar insansız hava araçlarını kullanıyor.

▪️Putivl bölgesindeki düşman tanklarının saldırısı durduruldu.

▪️Vyshhorod üzerinde bir KA-52 helikopteri düşürüldü.

▪️Henichesk, Skadovsk ve Chaplynka kentlerinde çatışmalar yaşanıyor.

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