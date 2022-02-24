Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ilan edildi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya ile yürütülen savaşta Bayraktar TB-2 SİHA'ların kullanılmaya başlandığını duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın işgal girişimi karşısında verilen mücadeleyle ilgili son dakika bilgilerini aktardı. Yapılan açıklamada Bayraktar TB-2 SİHA'ların da kullanılmaya başlandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
▪️Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, düşmanın ilerlediği bölgelerde yoğun düşmanlıklar yürütüyor.
▪️TB2'ler görevde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri düşmanın ilerlediği bölgelerde yoğun çatışmalar yürütüyor.
▪️Karadeniz Operasyon Bölgesi'nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bayraktar insansız hava araçlarını kullanıyor.
▪️Putivl bölgesindeki düşman tanklarının saldırısı durduruldu.
▪️Vyshhorod üzerinde bir KA-52 helikopteri düşürüldü.
▪️Henichesk, Skadovsk ve Chaplynka kentlerinde çatışmalar yaşanıyor.