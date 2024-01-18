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Dünya Rusya, Ukrayna İHA'larını düşürdü
Dünya

Rusya, Ukrayna İHA'larını düşürdü

Yeniakit Publisher
2024-01-18 07:55:00 -
Rusya, Ukrayna İHA'larını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın, Moskova ve Leningrad bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "18 Ocak'ta yerel saatle 01.30 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere yönelik uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin Moskova bölgesi üzerinde bir İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, Leningrad bölgesinde de bir İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Podolsk civarında Moskova'ya doğru uçan İHA saldırısını püskürttüğünü bildirdi.

Sobyanin, ilk verilere göre İHA enkazının düştüğü yerde herhangi bir hasar ve can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

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