Rusya-Türkiye arasındaki uçuşlar devam ediyor! Ruslar, izni verdik: Çok büyük, önemli 3 şok gelişme
Pobeda ve Pegasus Rusya-Türkiye arasında yeni uçuşlara başlarken, Rus hava yolu şirketlerinin Kapadokya Havalimanına uçuş yapmasına izin verildi. İşte o ifadeler ve şok gelişme...
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) gönderilen bildiride Pegasus Havayollarının Ankara’dan Moskova ve St. Petersburg’a, Antalya’dan ise Rostov ve Zhukovsky’e haftanın 7 günü uçuş gerçekleştirmek için izin aldığı öğrenildi. Ancak Rostov Havalimanının kapalı olması nedeniyle yakın gelecekte uçuşlara başlayamayacağı belirtiliyor.
Aynı zamanda bildiride Rus Hava yolu şirketlerinin Kapadokya Havalimanına uçmasına izin verildiği öğrenildi.
Pobeda 7 şehirden Antalya’ya uçacak
turizmguncel'in aktardığı haberde: Aeroflot'un düşük maliyetli havayolu şirketi Pobeda ise 1 Haziran'dan itibaren Rusya'nın Chelyabinsk, Ekaterinburg, Volgograd, Vladikavkaz, Perm, Mahaçkale ve Kazan şehirlerinden Antalya'ya tarifeli uçuşlara başlayacak. Havayolunun hali hazırda Antalya-Moskova uçuşları devam ediyor.