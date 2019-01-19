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Rusya, Türk domatesi kotasını 100 bin tona çıkardı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Rusya'ya girişine izin verilen Türk domatesi kotasının 50 binden 100 bin tona yükseltildiğini açıkladı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 23:58
Rusya, Türk domatesi kotasını 100 bin tona çıkardı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya'nın başkenti Berlin'de 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansı'na katıldıktan sonra Berlin Büyükelçiliğinde Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Pakdemirli, "Rus mevkidaşımla görüştük. En büyük avantajlarımızdan biri de 50 bin domates kotamızı 100 bin tona çıkarmış olduk." dedi. 

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 23:58
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