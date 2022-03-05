Rusya-Şii-İran ittifakı olduğunu söyleyen Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur: Rusya, Türkiye'yi kuşattı!

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Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendirdi.

"Türkiye büyük ve güçlü bir devlet." diyen Meşhur, harita yardımı ile bölgeyi analiz ettiği açıklamasında, "Rusya, Türkiye'yi kuşatıyor." değerlendirmesi yaptı.

'Rusya'nın bütün hareketleri Türkiye'yi boğuyor'

Rusya'nın asıl amacının Türkiye'yi kuşatmak olduğunu belirten Meşhur, şunları söyledi:

Rusya, Kırım'ı işgal ederek Türkiye'nin kuzeyinde çoğaldı. Tabi Ukrayna'nın tamamını alırsa Türkiye'ye karşı çok daha güçlü olacak. Rusya Ermenistan ordusu ile Türkiye'yi doğudan da kuşattı. Ordusunu Suriye'ye yerleştirerek güneyden de kuşattı. Bingaziye'de asker konuşlandırarak Türkiye'nin güneybatısını da tuttu. Hilalin ortasında da Rus-Şii-İran ittifakı var. Bu ittifakın felsefesi ortak düşman: "Müslümanlar"