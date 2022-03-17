Rusya savaştan vazgeçmiyor! 'Görüşmelerde önemli ilerleme olduğu haberleri...'

Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelere ilişkin küresel kamuoyunda ilerleme beklentisi öne çıkarken, Kremlin'den gelen açıklama tersine işaret etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "FT'nin Ukrayna ile görüşmelerde ilerleme olduğu haberi tam doğru değil, doğru olan bazı noktaları var, ancak tamamının doğru olduğunu söyleyemeyiz" diye konuştu.

Peskov Ukrayna ile müzakerelerin devam etmesinin beklendiğini, Ukrayna tarafı müzakerecilerinin acele etmediğini söyledi.

FT'nin haberi ses getirmişti

Financial Times’ın görüşmelerle ilişkili üç kişiye dayandırdığı haberinde, Ukrayna ve Rusya'nın ateşkesin yanı sıra Kiev’in tarafsızlık ilan etmesi ve silahlı kuvvetlerine ilişkin sınırlamaları kabul etmesi halinde Rusya’nın geri çekilmesini içeren 15 maddelik geçici bir barış planında önemli ilerleme kaydettiği ifade edilmişti.

Haberde, “Kaynaklar, Ukraynalı ve Rus müzakerecilerin pazartesi günü ilk kez kapsamlı şekilde ele aldığı planın, Kiev’in NATO’ya katılma hedeflerinden vazgeçmesini ve ABD, İngiltere ve Türkiye gibi müttefiklerine korunma karşılığında yabancı askeri üslere veya silahlara ev sahipliği yapmamaya söz vermesini içeriyor” denilmişti.