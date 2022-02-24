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Dünya Rusya savaş açtı, o ülkeye girişi yasaklandı
Dünya

Rusya savaş açtı, o ülkeye girişi yasaklandı

Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich’in Vladimir Putin ile olan ilişkilerinden dolayı İngiltere’de yaşaması yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 17:09:00 -
Rusya savaş açtı, o ülkeye girişi yasaklandı

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in İngiltere’de yaşaması yasaklandı.

Abramovich’e İngiltere’ye bir daha giriş izni verilmeyeceği de gelen bilgiler arasında. Buna sebep olarak ise Putin rejiminin kilit destekleyicilerinden olması öne sürüldü.

Aylardır Stamford Bridge’de görülmeyen Roman Abramovich son olarak geçtiğimiz Ekim ayında İngiltere’de bulunmuştu. Bu dönemde de kısa bir süreliğine İngiltere’de bulunabilen Abramovich’in vize başvurularının bundan sonra kesinlikle reddedileceği öne sürüldü.

Abramovich daha önce 2018 yılında başvurduğu İngiliz yatırımcı vizesini ‘Salisbury zehirlenmeleri’ olayından sonra geri çekmişti.

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