Rusya S-400'leri çıkardı! AB korktu

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı ve ordunun üçte birinin katıldığı tatbikat, 17 Eylül'e kadar Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki topraklarında bulunan 5 askeri alan ve karasularında (Japon Denizi, Bering Denizi ve Ohotsk Denizi) gerçekleştirilecek.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yönettiği tatbikatın amacı ise birliklerin kullanımını ve ordunun kara, hava ve donanma güçlerinin becerilerini geliştirmek.

SON 40 YILIN EN BÜYÜK TATBİKATI

Sovyetler Birliği döneminde 1981 yılında yapılan 'Zapad-81' tatbikatından sonra Rusya'nın gerçekleştirdiği en büyük tatbikat 'Vostok-2018'de 300.000 asker, 1000 hava aracı, 36.000 tank ve askeri araç, 80 gemi ve deniz aracı yer alıyor.

S-400'LER ORTAYA ÇIKTI

Ruslar, 'Vostok-2018'de S-300 ve S-400 hava savunma sistemleri gövde gösterisi yaptı.

NATO VE AVRUPA ENDİŞELİ

NATO'dan tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya büyük ölçekli çatışmaya odaklandığının kanıtı" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın tatbikatından endişe duyan NATO ve Avrupa, Türkiye'nin S-400 almasına da şiddetle karşı çıkıyor.

Tüm baskılara rağmen Türkiye 2019 yılında S-400'lerine kavuşacak.