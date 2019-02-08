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Rusya S-400'leri ateşledi

Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 füze sistemlerinin test atışlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini duyurdu.

08 Şubat 2019 Cuma 17:40
Rusya S-400'leri ateşledi

Rusya'nın Karadeniz Filosunun Cuma günü yaptığı duyuruda, Güney Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu'ndan gelen S-400 hava savunma füzesi taburunun muharebe ekipleri, geliştirilmiş yeni S-400 füze sistemlerinin Kırım'da başarılı test atışlarını gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, "Muharebe ekipleri insansız hava aracıyla simüle edilmiş bir hedefi aradı ve S-400 füze sistemlerini hedefe yönlendirdi. Yönlendirilen füzeler hedefi başarı ile imha etti." denildi.

S-400 Triumf Hava Savunma Sistemi

S-400 Triumf hava savunma sistemi, düşmanın keşif uçaklarını, stratejik ve taktik uçaklarını, taktik ve balistik füzelerini, orta menzilli balistik füzelerini ve hipersonik hedeflerini imha etmek için tasarlandı.

Yoğun saldırı ve elektronik önlemlere maruz kalma koşulları altında hava saldırısını ve keşif araçlarını (gizli teknoloji kullanılarak yapılan uçaklar dahil) ve diğer hava hedeflerini imha etme kabiliyetine sahip.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 17:40
  1. Ordu
  2. Rusya
  3. S-400

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