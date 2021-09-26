"Rusya PKK ile işbirliği yapmalı" diyen Ermeni provokatöre Rus akademisyenden tokat gibi cevap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi ziyareti öncesi Rus medyasında Türkiye ile ilgili programlar artmaya başladı. Rus devlet televizyonu Rossiya-1 kanalında canlı yayınlanan programda bazı konuklar arasında sert tartışmalar yaşandı.

Rusya'nın Türkiye'ye karşı terör örgütü PKK ile işbirliği yapması gerektiğini söyleyen Ermeni asıllı uzman Semyon Bagdasarov'a Rus akademisyen Oleg Matveyçev'den tokat gibi bir cevap geldi.

Türkiye ve Rusya'nın arasını bozmaya çalışan Ermeni provokatörü sert bir dille eleştiren Oleg Matveyçev, "Türkiye ile savaş değil, barış olmalı" dedi.

Ermeni asıllı uzman Semyon Bagdasarov, Başkan Erdoğan'ın Rusya Lideri Vladimir Putin ile yapacağı görüşmelerde Suriye konusunu ele alacağını söyledi.

Bagdasarov, Türkiye'nin Suriye ve eski Sovyet coğrafyasında Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurma çabası içinde olduğunu iddia etti.

Rusya'nın Soçi'deki görüşmede İdlib gibi konularda taviz vermemesi gerektiğini dile getiren Bagdasarov, Türkiye'nin 2015 yılında Rus savaş uçağını düşürdüğünü hatırlattı ve terör örgütü PKK ile iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

"Provokatörlük yapmayın"

Bagdasarov'a tepki gösteren Rus akademisyen Oleg Matveyçev "Burada provokasyon yapıyorsunuz! Provokatörlük yapmayın" dedi.

Rus akademisyen sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Lütfen bizi Erdoğan ile korkutmayın. Erdoğan'ın Rusya'yı işgal etmek gibi bir niyeti falan yok. Erdoğan, Rusya'nın ne olduğunu gayet iyi biliyor. Türkiye ile savaşmamız değil barış yapmamız lazım. Tarih boyunca Batı bizi savaşa kışkırttı. Bugün artık buna gerek yok."