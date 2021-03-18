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Teknoloji Rusya Orion-E İHA’sını satışa sundu
Teknoloji

Rusya Orion-E İHA’sını satışa sundu

Rusya, Abu Dabi’deki IDEX 2021 fuarında Orion-E insansız hava aracını tanıttı. Orion-E’nin maksimum kalkış ağırlığı 1 ton, maksimum faydalı yük kapasitesi 200 kg, seyir hızı 200 km/sa ve maksimum uçuş süresi 24 saat olarak biliniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 02:41:00 -
Rusya Orion-E İHA’sını satışa sundu

Abu Dabi’deki IDEX 2021 fuarında Orion-E insansız hava aracının tanıtımı gerçekleştirildi. Bu tanıtım İHA’nın silah yüklü haliyle yabancı bir fuardaki ilk resmî tanıtımı olması sebebiyle dikkat çekiyor. Daha öncesinde İHA’nın Rusya’daki ARMY 2020 fuarında saldırı versiyonun tanıtımı gerçekleştirilmişti.

Asian Military News sitesinde yer alan haberde, söz konusu İHA’nın geliştiricisi Kronshtadt şirketinin açıklamalarına yer verildi. Şirket yetkilileri Orion-E’nin geniş çeşitlilikte mühimmat kullanabilme yeteneğine sahip olduğunu ve tamamen yerli bileşenlerden meydana geldiğini ifade ediyorlar.

Orta irtifa-havada uzun kalış süresine sahip İHA (medium-altitude long endurance, MALE) sınıfına giren Orion-E’nin maksimum kalkış ağırlığı 1 ton, maksimum faydalı yük kapasitesi 200 kg, seyir hızı 200 km/sa ve maksimum uçuş süresi 24 saat olarak biliniyor.


Fuarda buna ek olarak daha küçük olan Orlan-10E İHA sisteminin de tanıtımı gerçekleştirildi. Temel olarak havadan gözlem faaliyetleri için tasarlanan İHA, elektronik sistemlerin takibinin gerçekleştirilmesi amacıyla da donanım taşıyabiliyor. Orlan-10E İHA, maksimum 18 kg kalkış ağırlığına ve 4.5 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

 

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