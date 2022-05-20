Rusya, o ülkeye vanaları kapatıyor!

Daha önce Polonya ve Bulgaristan'a vanalarını kapatan Moskova, Finlandiya'ya gaz arzını yarın durduracak.

Finlandiya gaz ithalat firması Gasum Oy'dan yapılan duyuruya göre bölgenin ana tedarikçisi konumunda olan Rusya'dan gelen doğalgazın cumartesi günü sabah saatlerinde kesilmesi bekleniyor. Finlandiya, Rusya'nın gaz kestiği 3. ülke olacak.

Bloomberg HT'nin haberine göre Polonya ve Bulgaristan'a gaz tedariki de daha önce aynı nedenle kesilmişti. Kesilen arz miktarının Finlandiya'nın enerji ihtiyacının yüzde 5'ine denk geldiği dolayısıyla ülke ekonomisi üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı değerlendiriliyor.

Finlandiya Rusya'dan ithal ettiği gazı ısınma için de kullanan birçok Avrupa ülkesinin aksine sadece fabrikalarda kullanıyor

Finlandiyalı şirketten yapılan açıklamada, “Gazprom Export, Gasum ile bulunan tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya yollanan gazın Cumartesi günü durdurulacağını bildirdi. Gasum müşterilerine doğalgaz tedarikini başka kaynaklar aracılığıyla Balticconnector Boru Hattı üzerinden sağlayacak” ifadelerine yer verildi.