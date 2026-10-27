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Gündem Rusya ne yapacğını şaşırdı: 'Türkiye ile görüşmelere başladık' diyerek duyurdu
Gündem

Rusya ne yapacğını şaşırdı: 'Türkiye ile görüşmelere başladık' diyerek duyurdu

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Rusya ne yapacğını şaşırdı: 'Türkiye ile görüşmelere başladık' diyerek duyurdu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Alimov, Karadeniz'de yaşanan krizle ilgili Türkiye ile görüşmelere başladıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Alimov, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatının güvenliği konusunda Türkiye dahil farklı ülkelerle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Alimov, Rusya’nın Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatının güvenliğine ilişkin teklifler aldığını ve bunları değerlendirdiğini bildirdi. Görüşmelerin yürütüldüğü ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğunu belirtti.

 

Alimov, Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, “Ülkelerden gelen teklifler değerlendiriliyor. Türkiye de dahil olmak üzere bütün ülkelerle diyalog halindeyiz. Bu konuyu yalnızca Türkiye ile değil, farklı ülkelerle de görüşüyoruz” dedi. Ancak Alimov, tahıl anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için şu aşamada bir imkân görmediğini vurguladı.

 

2022 yılında imzalanan tahıl anlaşması, Ukrayna tahılının Odessa Bölgesi’ndeki limanlardan güvenli şekilde ihraç edilmesini ve Rus tarım ürünleri ile gübrelerinin dünya pazarlarına erişiminin önündeki kısıtlamaların kaldırılmasını öngörüyordu. Rusya, anlaşmanın Rus tarım ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi ile ihracatının yeniden başlatılmasına ilişkin ikinci bölümünün uygulanmadığını belirterek 2023 yazında anlaşmadan çekildi. Bloomberg’in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, benzer ikinci bir anlaşmanın imzalanmasına yönelik müzakereler Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından başlatıldı.

 

Temmuz 2026’da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz’deki limanlara ve gemilere yönelik saldırılarını artırdı. Bu saldırılar nedeniyle ihracat hacmi azaldı ve tahıl ihracatında kullanılan güzergâhlar Baltık Denizi’ndeki limanlara kaydı. Interfax’ın aktardığı Rusya Tahıl Birliği Analiz Departmanı verilerine göre, eylül ayında Ust-Luga Limanı üzerinden 530,2 bin ton tahıl sevk edildi. Geçen yılın aynı ayında bu limandan tahıl sevkiyatı yapılmamıştı. Vısotsk Limanı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyat ise geçen yılın aynı dönemine göre 9,5 katına çıkarak 342 bin tona ulaştı.

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