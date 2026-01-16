  • İSTANBUL
Dünya Rusya lideri Putin'den İran hamlesi
Dünya

Rusya lideri Putin'den İran hamlesi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Rusya lideri Putin'den İran hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, büyük ayaklanmanın yaşandığı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bölgedeki gerginliği görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgedeki gerginliği telefonda ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Putin ile Pezeşkiyan'ın telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, İran'a ilişkin ve bölgedeki durumun ele alındığı görüşmede, Pezeşkiyan'ın, ülkesindeki durumun iyileştirilmesine yönelik girişimler hakkında Putin'e bilgi verdiği aktarıldı.

 

Rusya ile İran’ın, Tahran'a ilişkin konularda ve bölgedeki gerilimin azaltılması hususunda sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülebileceği yönünde tutarlı bir yaklaşım sergilediği bildirildi.

Putin ile Pezeşkiyan’ın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve çeşitli alanlardaki ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek, Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumu ele almıştı.

