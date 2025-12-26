  • İSTANBUL
Dünya Rusya lideri Putin'den ABD talimatı
Dünya

Rusya lideri Putin'den ABD talimatı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya lideri Putin'den ABD talimatı

Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'in Sözcüsü Peskov "Putin'in talimatıyla Rusya ve ABD'li temsilciler arasında görüşme yapıldı" açıklamasını yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev'in ABD'li yetkililerle görüştüğünü söyleyen Peskov, Putin'e görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bilgi verildiğini bildirdi.

Peskov, “Bu bilgi analiz edildi. Putin'in talimatıyla Rus ve Amerikan yönetimi temsilcileri arasında temas gerçekleşti. Telefon görüşmesinde, Rus tarafını Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Beyaz Sarayı ise birkaç kişi temsil etti. Diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı” ifadelerini kullandı.

 

Sözcü Peskov, Rusya ile ABD arasında yapılan görüşmelerin içeriği konusunda bilgi vermek istemediğini kaydederek, “Şu anda bu, müzakere süreci üzerinde olumsuz etki yaratabilir” diye konuştu.

