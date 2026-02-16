  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 3 işçiden biri yaralı kurtarıldı Cumhurbaşkanının Ramazan çağrısına marketlerden tam destek: Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz! Zafer Partisi’nde kılıçlar çekildi: Yolsuzluk kavgası! IMF'den Türkiye’ye övgü: Süreç başarılı ilerliyor MHP’li Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması İsrail'e dron tedarik eden şirketi Donanma Tersanesi’nden çıkardı Bu defa Mamdani kovdu CHP'den emekli üzerinden siyasi şov: "Hayali" ikramiye teklifi! Emekli ikramiyeleri 28 bin lira mı oluyor? Kararlı ve etkin Türkiye AB’yi ayağına getirdi ‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı 86 milyonun tamamı davetli! Külliye'de Ramazan başlıyor...
Dünya Türkiye dostu Pakistan'da alçak saldırı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Türkiye dostu Pakistan'da alçak saldırı: Çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye dostu Pakistan'da alçak saldırı: Çok sayıda ölü var

Türkiye dostu Pakistan’da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla düzenlenen kalleş saldırıda 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Afganistan sınırında yer alan Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Bajaur bölgesinde güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

 

Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası kontrol noktası yıkılırken, bazı güvenlik güçleri enkaz altında kaldı.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, saldırıyı kimin düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Khyber Pakhtunkhwa Eyalet Başbakanı Sohail Afridi, yaptığı açıklamada düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı!
Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı!

Gündem

Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı!

Pakistan'da camide büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Pakistan'da camide büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Dünya

Pakistan'da camide büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Türkiye'den dost Pakistan'a başsağlığı
Türkiye'den dost Pakistan'a başsağlığı

Gündem

Türkiye'den dost Pakistan'a başsağlığı

Pakistan'da otoyolda tanker faciası: 13 ölü, zincirleme kaza!
Pakistan'da otoyolda tanker faciası: 13 ölü, zincirleme kaza!

Dünya

Pakistan'da otoyolda tanker faciası: 13 ölü, zincirleme kaza!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23