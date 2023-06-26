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Dünya Rusya lideri Putin ve Katar Emiri Al Sani'den kritik temas
Dünya

Rusya lideri Putin ve Katar Emiri Al Sani'den kritik temas

Yeniakit Publisher
2023-06-26 16:56:00 -
Rusya lideri Putin ve Katar Emiri Al Sani'den kritik temas

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Sani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, Katar tarafının girişimi üzerine Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Her iki taraf da Rusya-Katar iş birliğinin yüksek düzeyine dikkat çekerek çeşitli alanlarda daha da güçlendirilmesine yönelik karşılıklı ilgilerini teyit ettiler. Bu bağlamda, Katar Devleti Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani'nin geçen hafta Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçlarını olumlu bir şekilde değerlendirdiler” denildi.

Ayrıca Katar Emiri Tamim’in, Rus makamlarının 24 Haziran olaylarıyla ilgili eylemlerini desteklediğini ifade ettiği belirtilirken, Putin’in de Tamim’in tahta çıkışının 10’uncu yıl dönümü yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kutladığı belirtildi.

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