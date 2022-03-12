Rusya-Kuzey Kore yakınlaşmasına ABD'den müdahale!

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Brian Nelson, “Kuzey Kore, balistik füzeleri fırlatmaya devam ederek uluslararası hukuku açık biçimde ihlal ediyor ve küresel güvenliği tehdit altında bırakıyor. Bugünkü eylemler, Kuzey Kore’ye yasadışı balistik füze sistemleri için bileşenler elde etmekte yardımcı olan ve Rusya’da üslenen kişi ve şirketlere darbe vurarak bu tehdide yanıt oluşturuyor” diye açıkladı.



Yaptırım, Aleksandr Gayevoy ve Aleksandr Çasovkinov ile bunlarla bağlantılı Apollon, RK Briz ve Zil-M şirketlere getirildi.