Rusya, koronavirüs aşısını ilk o ülkeye sattı

Çin'de yayılan ölümcül koronavirüs pandemisine karşı dünyada birçok ülke aşı üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Rusya'nın daha önce duyurduğu "Sputnik V" isimli koronavirüs aşısıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Doğu Avrupa ülkesi Belarus, Rusya tarafından geliştirilen aşının klinik deneylerine Eylül ayında başlanılacağını duyurdu.

Beralus Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rus ve Belaruslu uzmanlar bu konuda aktif bir iş birliği içerisindeler. Belarus tarafı, klinik araştırmaların nerede yapılacağını zaten belirledi ve halihazırda, denemelerin ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi ile ilgili teknik konuları açıklığa kavuşturmaktadır. Rusya tarafından sağlanan ön verilere göre, klinik denemelerin Eylül ayında başlaması planlanıyor. Ek olarak, Rus tarafının önerisi üzerine Belaruslu uzmanlar, Belarus'taki ilaç tesislerinde çeşitli yerelleştirme ölçülerine sahip aşı üretme olasılığını araştırıyorlar"

Rusya'nın aşısını ilk kullanan ülke Belarus olacak

Bu gelişmeyle birlikte Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını dünyada kullanacak ilk ülke Belarus olacak.