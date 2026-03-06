Rusya istedi FIFA yaptı Türk kulübünün sahibi artık kara listede

  • İSTANBUL
1’inci Lig ekiplerinden Serik Spor Futbol A.Ş.'nin sahibi ve hissedarı Azerbaycanlı Tufan Sadygov, Rusya Futbol Federasyonu'nun başvurusu üzerine FIFA tarafından futbol faaliyetlerinden men edildi.

Geçtiğimiz günlerde futbolculara alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA tarafından transfer tahtası kapatılan 1’inci Lig ekiplerinden Serik Spor Futbol A.Ş.'de bu kez kulübün sahibi ve hissedarı olan Tufan Sadygov'a FIFA'dan men cezası verildi. 1 Temmuz 2025 tarihinde Serik Spor Futbol A.Ş.'nin hisselerini satın alan Azerbaycanlı Tufan Sadygov ile ilgili Rusya Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya resmi başvuru yaptığı belirtildi. Rusya Futbol Federasyonu tarafından Sadygov'un üzerinde etkisi bulunduğu bir spor kulübüyle ilgili sunulan gerekçeler sonrası FIFA Disiplin Kurulu kararıyla dünya genelinde futbol faaliyetlerinden men kararı verildiği öğrenildi.

