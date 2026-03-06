‘Sonunda evet diyen bir Başkan buldu’ Netanyahu'dan Trump'a kazık

  • İSTANBUL
Amerikalı Senatör Sanders, İsrail'in katli Başbakanı Netanyahu'nun "ABD başkanlarını İran'la savaşa zorladığını" söyledi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Netanyahu, Gazze'de 75 bin kişiyi öldüren aşırılıkçı. Irak'ı işgal etmenin 'muazzam olumlu yankılar' oluşturacağını söyleyen aşırılıkçı. On yıllardır ABD başkanlarını İran'la savaşa girmeye zorlayan aşırılıkçı." ifadesini kullandı.

Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek, "(Netanyahu) Sonunda (ABD'de), evet diyen bir Başkan buldu. Trajik." dedi.

 

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

