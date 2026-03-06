Böyle olur CHP’de liyakat! Belediye değil Tanju’nun akraba çiftliği
İrtikâp suçlamasıyla tutuklanan ve başkanlığı düşürülen Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesini tam anlamıyla akraba çiftliğin çevirdiği ortay çıktı. Her seferinde liyakatten bahseden muhalif kesim ise sessizliğe büründü.
Hak, hukuk, adalet denilince mangalda kül bırakmayan ve liyakat tiyatroları çeviren CHP’de şimdi de Bolu Belediyesi’ndeki akraba yapılanması ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde irtikâp suçlamasıyla tutuklanan faşist Tanju Özcan’ın belediyeyi akraba çiftliğine çevirdiği öğrenildi.
İşte belediyeye aldığı akrabaların listesi:
Gülşen Gülener - Belediye şirketi yönetici (Tanju Özcan'ın dayısının oğlunun hanımı)
Figen Varlık - Veteriner işleri müdür v. (Tanju Özcan’ın hanımının arkadaşı)
Bahadır Acar - Belediye şirketi yönetici (Tanju Özcan'ın hanımının kuzeni)
Erkan Acar - Belediye şirketi çalışan (Tanju Özcan'ın hanımının kuzeni)
Nurcan Sarıyıldız - Memur (CHP Bolu Belediyesi meclis üyesi Ali Sarıyıldız'ın eşi)
Emine Çidem - Memur (CHP Bolu il sekreteri Faruk Çidem'in eşi)
Tuğçe Altunyıldız - Memur (CHP merkez ilçe yönetim kurulu üyesi Galip Altunyıldız'ın kızı)
Esra Karagöz - Memur (CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün eşi
Özgür Yıldız - Şirket ve sosyal tesisler müdürü (Tanju Özcan'ın avukatının yakını)
Ebru Yıldız - memur (Bol Tur A.A Müdürü Özgür Yıldız'ın eşi)
Çağdaş Özkan - Sendika başkanı (CHP eski gençlik kolları başkanı)
Buse Özkan - Şirket yönetim kurulu üyesi (CHP eski gençlik kolları başkanı Çağdaş Özkan'ın eşi)
Övgü Yılmaz - Halk ekmek şirketi yöneticisi (İYİ Parti eski meclis üyesi Ahmet Yılmaz'ın gelini)
Bilge Yönet - Avukat (basın yayın müdürü Ergin Yönet'in eşi)
Ramazan Sezer - Çalışan (başkan yardımcısı Sedat Gülener'in kayınbiraderi)
Eylem Karaoğulları - Bilgi işlem sorumlusu (CHP meclis üyesi İlker Karaoğulları'nın kızı)
Mustafa Özmen- Zabıta- CHP Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız’ın dayısı
Fatih Kürşat Can- Memur- Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan’ın damadı
Ebru can- şirket personeli- mali hizmetler müdürü Naim Ayhan’ın kızı
Büşra Özcan- Yazı İşleri Müdür Vekili. CHP belediye meclis üyesi Okay Özcan’ın eşi
Nazlıcan Beykoz- Şirket Personeli- Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz’un yeğeni, CHP belediye meclis üyesi Okay Özcan’ın kuzeni
Leyla Beykoz- başkan yardımcısı- CHP belediye meclis üyesi OKAY Özcan’ın halası
Mert Özcan- Şirket Personeli- CHP il teşkilatı üyesi Ayşe Lüize Özcan’ın oğlu
Filiz Gürbüz Çatladı- Sanat Merkezi Sorumlusu-CHP eski belediye meclis üyesi Cevat Çatladı’nın eşi
Hülya Aracı- birim sorumlusu- CHP Kadın Kolları