Müslümanlar kan ağlarken Adalar’da rezalet! CHP’li belediyeden siyonist ezgiyle eğlence

Baharın gelişini simgeleyen Mimoza Festivali, Adalar’da skandal bir görüntüyle başladı. Festivalin açılış töreninde, katılımcıların ve bölge halkının şaşkın bakışları arasında Siyonist ideolojinin ve İsrail’in kuruluş sürecinin en bilinen kültürel sembollerinden biri olan İbranice “Hava Nagila” şarkısı çalındı.

Paylaşılan tarihi kaynaklarda ve sözlüklerde açıkça “Siyonist hareketin ve İsrail’in kuruluş sürecinin neşeli bir sembolü” olarak tanımlanan, özellikle 1920’lerde Yahudi yerleşimcilerin “kültürel uyanış marşı” işlevi gören bu parçanın, Müslüman bir ülkede bir kamu etkinliğinde baş köşeye oturtulması tepkilerin odağı oldu.

Filistin’de binlerce Müslüman çocuk ve kadın, İsrail bombaları altında can verirken; ABD, İsrail ve İran hattında savaş tamtamları çalarken, İstanbul’un göbeğinde Siyonist ezgilerle eğlence tertip edilmesi halkın vicdanını yaraladı. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden, “Kardeşlerimiz katledilirken, Siyonizmin neşeli marşlarını dinlemek zorunda mıyız? Bu toprakların ruhuna ve İslam dünyasının acısına bu kadar mı yabancısınız?” diyerek organizasyon komitesine ateş püskürdü.

Müslüman Türk toplumunun hassasiyetlerinin en üst noktada olduğu bu hassas dönemde, “müzik evrenseldir” bahanesinin arkasına sığınılarak yapılan bu tercih, bir “kültürel provokasyon” olarak değerlendirildi. Bölge sakinleri, festivalin amacından saptığını ve bu müziğin çalınmasının hem Filistin davasına hem de milli değerlere bir hakaret olduğunu ifade etti.

Adalar’daki bu skandalın ardından gözler belediye ve organizasyon yetkililerine çevrildi. Halk, bu parçanın listeye bilerek mi eklendiğini sorgularken, sorumluların derhal açıklama yapmasını ve İslam dünyasından özür dilenmesini bekliyor.

Müslüman coğrafyanın her bir köşesinde yas varken, Adalar’da yükselen Siyonist neşesi, hafızalarda utanç verici bir kare olarak yerini aldı.