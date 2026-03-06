  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyasete ayar vermeye çalışan TÜSİAD eski yöneticilerinin yargulandığı davada karar çıktı TFF açıkladı! Türkiye Kupası'nın yeni formatı belli oldu 41 hesaba engel! Dijital provokasyona demir yumruk Olum hani 'hac, umre yerine fakir doyurun' diyordunuz! Hepiniz Dubai’deymişsiniz... Trump nasıl öldürdüklerini söyledi onlar alkışladı! Messi ve Suarez’in insanlığı bu kadarmış İsrailli gazeteciden şok itiraf: ABD ve İsrail bu savaşı çoktan kaybetti! Çöp tamam, sıra çamur ve çukura geldi! CHP'li İBB tepkiler sonrası 'pisliğini' temizledi ABD ve İsrail’in İran inadı pahalıya patladı: Sadece 4 günde milyarlarca dolar uçup gitti! Azerbaycan’da Bayraktar eğitimi: TB2’nin ilk kursiyerleri mezun oldu 4 milyondan fazla uçak bileti iptal edildi!
Gündem Müslümanlar kan ağlarken Adalar’da rezalet! CHP’li belediyeden siyonist ezgiyle eğlence
Gündem

Müslümanlar kan ağlarken Adalar’da rezalet! CHP’li belediyeden siyonist ezgiyle eğlence

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP'li Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen Mimoza Festivali’nin açılışında, Gazze'de soykırım yapan siyonistlerin sembolü olarak bilinen “Hava Nagila” şarkısının çalınması büyük bir infiale yol açtı.

Baharın gelişini simgeleyen Mimoza Festivali, Adalar’da skandal bir görüntüyle başladı. Festivalin açılış töreninde, katılımcıların ve bölge halkının şaşkın bakışları arasında Siyonist ideolojinin ve İsrail’in kuruluş sürecinin en bilinen kültürel sembollerinden biri olan İbranice “Hava Nagila” şarkısı çalındı.

 

Paylaşılan tarihi kaynaklarda ve sözlüklerde açıkça “Siyonist hareketin ve İsrail’in kuruluş sürecinin neşeli bir sembolü” olarak tanımlanan, özellikle 1920’lerde Yahudi yerleşimcilerin “kültürel uyanış marşı” işlevi gören bu parçanın, Müslüman bir ülkede bir kamu etkinliğinde baş köşeye oturtulması tepkilerin odağı oldu.

 

Filistin’de binlerce Müslüman çocuk ve kadın, İsrail bombaları altında can verirken; ABD, İsrail ve İran hattında savaş tamtamları çalarken, İstanbul’un göbeğinde Siyonist ezgilerle eğlence tertip edilmesi halkın vicdanını yaraladı. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden, “Kardeşlerimiz katledilirken, Siyonizmin neşeli marşlarını dinlemek zorunda mıyız? Bu toprakların ruhuna ve İslam dünyasının acısına bu kadar mı yabancısınız?” diyerek organizasyon komitesine ateş püskürdü.

 

Müslüman Türk toplumunun hassasiyetlerinin en üst noktada olduğu bu hassas dönemde, “müzik evrenseldir” bahanesinin arkasına sığınılarak yapılan bu tercih, bir “kültürel provokasyon” olarak değerlendirildi. Bölge sakinleri, festivalin amacından saptığını ve bu müziğin çalınmasının hem Filistin davasına hem de milli değerlere bir hakaret olduğunu ifade etti.

 

Adalar’daki bu skandalın ardından gözler belediye ve organizasyon yetkililerine çevrildi. Halk, bu parçanın listeye bilerek mi eklendiğini sorgularken, sorumluların derhal açıklama yapmasını ve İslam dünyasından özür dilenmesini bekliyor.

Müslüman coğrafyanın her bir köşesinde yas varken, Adalar’da yükselen Siyonist neşesi, hafızalarda utanç verici bir kare olarak yerini aldı.

CHP’nin Türk İslam düşmanlığı bitmiyor! CHP’li Kösedağı, sosyal tesise Kadıköy yerine eski ismi "Khalkedon" koydu
CHP’nin Türk İslam düşmanlığı bitmiyor! CHP’li Kösedağı, sosyal tesise Kadıköy yerine eski ismi “Khalkedon” koydu

Gündem

CHP’nin Türk İslam düşmanlığı bitmiyor! CHP’li Kösedağı, sosyal tesise Kadıköy yerine eski ismi “Khalkedon” koydu

Memura para yok ‘hak hukuk adalet’ şovu çok! CHP geldi Eyüp bitti
Memura para yok ‘hak hukuk adalet’ şovu çok! CHP geldi Eyüp bitti

Gündem

Memura para yok ‘hak hukuk adalet’ şovu çok! CHP geldi Eyüp bitti

CHP'li belediye vatandaşı isyan ettirdi
CHP'li belediye vatandaşı isyan ettirdi

Yerel

CHP'li belediye vatandaşı isyan ettirdi

Böyle olur CHP’de liyakat! Belediye değil Tanju’nun akraba çiftliği
Böyle olur CHP’de liyakat! Belediye değil Tanju’nun akraba çiftliği

Gündem

Böyle olur CHP’de liyakat! Belediye değil Tanju’nun akraba çiftliği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

chp hezimettir. felakettir... türkün makus talihidir....

Tuğrul

İçimizdeki pislik siyonist güruhun parcacıklarından ne beklenir ki?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23