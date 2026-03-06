Tel Aviv alevler içinde! İsrail basınından "Büyük hasar var" itirafı geldi

Tel Aviv’de Siren Sesleri Değil, Korku Çığlıkları Yükseliyor!

İşgal rejiminin sözde başkenti Tel Aviv ve çevresi, bu gece tarihinin en karanlık kabusunu yaşadı. İran Devrim Muhafızları tarafından fırlatılan onlarca füze, Siyonistlerin kalbine hançer gibi saplandı. İşgalci sözde "İç Cephe Komutanlığı", korkudan ne yapacağını şaşırarak Siyonist yerleşimcilere "Sığınaklara kaçın!" mesajları yağdırdı. Ancak kaçacak yer yok; zulmün hesabı bu dünyada sorulmaya başlandı!

"Büyük Hasar Var" İtirafı Geldi

Yıllardır "yenilmezlik" masalları anlatan işgal medyası, bu kez gerçeği saklayamadı. Siyonistlerin yayın organı Haaretz, saldırıların ardından İsrail’in merkezindeki binalarda ve stratejik noktalarda "devasa hasarlar" oluştuğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, füzelerin tam isabetle işgal yuvalarını vurduğu ve Siyonistlerin yaşadığı büyük panik gözler önüne serildi.

Katil ABD’ye Her Yerde Darbe!

İslam coğrafyasını kana bulayan Büyük Şeytan ABD de nasibini aldı! Devrim Muhafızları, bölgedeki mazlum halkların kanını emen Amerikan üslerini adeta ateş çemberine aldı: