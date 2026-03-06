  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurtulmuş’tan "Savaş" uyarısı: "BM Güvenlik Konseyi, New York'taki bir kafeden farksız!" İran'dan Trump'a "B Planı" resti: "Amerika Sonuncu" komplosu masayı devirdi! Şahed İHA’larına karşı yeni hamle! ABD, Ukrayna’dan destek istedi İran’ın saldırısı kınandı! NATO’dan Türkiye’ye tam destek "Mahkemeyi bırak, savaşa bak!" Trump’tan Herzog’a Netanyahu baskısı: "Hemen af çıkar!" Pakistan’dan saldırılara sert tepki! Türkiye ve Azerbaycan’a destek mesajı Brüksel’den tarihi "Türk malı" kararı! AB’nin sanayi kalkanında Türkiye’ye özel statü Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu Erdoğan’dan İran’a "kardeşlik" uyarısı, vatandaşa "eşel mobil" müjdesi! Akaryakıtta dev devlet desteği Gri listedeki FETÖ’cü savcı paketlendi! Şimdi adalete hesap verecek
Gündem Tel Aviv alevler içinde! İsrail basınından "Büyük hasar var" itirafı geldi
Gündem

Tel Aviv alevler içinde! İsrail basınından "Büyük hasar var" itirafı geldi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Tel Aviv alevler içinde! İsrail basınından "Büyük hasar var" itirafı geldi

İran, bebek katili Siyonistleri sığınaklara hapsetti! İşgalci İsrail ve şer ortağı ABD’nin kirli saldırılarına karşı başlatılan misilleme harekatında Tel Aviv alevler içinde kaldı. Sözde "demir kubbe" delik deşik olurken, müminlerin füzeleri işgal merkezlerini yerle bir etti.

Tel Aviv’de Siren Sesleri Değil, Korku Çığlıkları Yükseliyor!

İşgal rejiminin sözde başkenti Tel Aviv ve çevresi, bu gece tarihinin en karanlık kabusunu yaşadı. İran Devrim Muhafızları tarafından fırlatılan onlarca füze, Siyonistlerin kalbine hançer gibi saplandı. İşgalci sözde "İç Cephe Komutanlığı", korkudan ne yapacağını şaşırarak Siyonist yerleşimcilere "Sığınaklara kaçın!" mesajları yağdırdı. Ancak kaçacak yer yok; zulmün hesabı bu dünyada sorulmaya başlandı!

"Büyük Hasar Var" İtirafı Geldi

Yıllardır "yenilmezlik" masalları anlatan işgal medyası, bu kez gerçeği saklayamadı. Siyonistlerin yayın organı Haaretz, saldırıların ardından İsrail’in merkezindeki binalarda ve stratejik noktalarda "devasa hasarlar" oluştuğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, füzelerin tam isabetle işgal yuvalarını vurduğu ve Siyonistlerin yaşadığı büyük panik gözler önüne serildi.

Katil ABD’ye Her Yerde Darbe!

İslam coğrafyasını kana bulayan Büyük Şeytan ABD de nasibini aldı! Devrim Muhafızları, bölgedeki mazlum halkların kanını emen Amerikan üslerini adeta ateş çemberine aldı:

  • Dubai ve Kuveyt’teki ABD Üsleri: Nokta atışıyla vuruldu, yüzlerce işgalci asker imha edildi.
  • İstihbarat Merkezleri: Şer odaklarının haberleşme ağları çökertildi.

Tel Aviv’de siren sesleri, Tahran’da patlamalar! Ortadoğu ateş çemberi
Tel Aviv’de siren sesleri, Tahran’da patlamalar! Ortadoğu ateş çemberi

Dünya

Tel Aviv’de siren sesleri, Tahran’da patlamalar! Ortadoğu ateş çemberi

İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu
İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu

Gündem

İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu

İran'dan 8. dalga saldırısı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor
İran'dan 8. dalga saldırısı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor

Dünya

İran'dan 8. dalga saldırısı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gözü dönmüş canavarlar

Yetmez, bu kan emici canavarlara şu kadarcık ateş yetmez! Dünya bu insanlık düşmanı zehirli çiyanlardan sonsuza kadar kurtulmalı. Bu yüzden yan yıkıl yol ol aşağılık İTrail ve tüm siyonist şürekası!!!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23