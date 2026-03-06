  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Meydan okudular! Yeni silahlar devreye girmemiş
Dünya

Meydan okudular! Yeni silahlar devreye girmemiş

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Meydan okudular! Yeni silahlar devreye girmemiş

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı uzun süreli bir çatışmaya hazır olduklarını belirterek İran’ın yeni silahlarının henüz devreye girmediğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını" belirterek, yeni silahlarının yolda olduğunu söyledi.

Devlet televizyonuna göre, Naini, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Naini, düşmanın her operasyon dalgasında acı verici darbeler beklemesi gerektiğini vurgulayarak, "saldırganları cezalandırana kadar uzun süreli bir savaşa hazır" olduklarını kaydetti.

Ülkesinin hazırlıklarına da değinen Naini, "İran’ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor." dedi.

1
