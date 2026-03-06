  • İSTANBUL
Bakan Gürlek: Biz hazırız!

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Bakan Gürlek: Biz hazırız!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adaletin yüzyılı için gerekli adımları atmaya hazırız." dedi.

Bir dizi program için Sakarya'ya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valilik İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Sürekli olarak adliye yapmakla kalmıyoruz, hakim ve savcının kalitesini ve fiziki şartlarını da artırıyoruz" diyen Adalet Bakanı Gürlek, "Sakarya'da 2002'de il genelinde toplam 77 mahkeme bulunmaktayken, şu an toplam 164 mahkeme bulunmakta. Bugün Türkiye genelinde ve Sakarya'da attığımız her adım, yürüttüğümüz her yatırım, Güçlü Türkiye vizyonu için sahada yapmış olduğumuz çalışmalardır." diye konuştu.

 

 

Bakan Gürlek şöyle devam etti:

 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı için güçlü ekonomi, güçlü diplomasi ve güçlü savunmanın yanı sıra yanı sıra elbette olmazsa olmazı güven veren güçlü adalet mekanizmasıdır. Adalet Bakanlığı olarak güçlü Türkiye Yüzyılı, özellikle adaletin yüzyılı için gerekli adımları atmaya hazırız. Bu konuda güven veren, sağlam, vatandaşın kolay erişebileceği adalet için gerekli yasal düzenlemeler varsa da bunları kısa sürede yerine getireceğiz."

