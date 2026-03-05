  • İSTANBUL
Gündem
Gündem

Finans dünyasında skandal! QNB yöneticisinden Türkiye’ye "işgalci" iftirası!

Cem Kaya
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Finans dünyasında skandal! QNB yöneticisinden Türkiye’ye "işgalci" iftirası!

QNB Türkiye’de yönetici pozisyonunda görev yapan Serenay Kekeç’in, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni "işgalci" ve "katliamcı" olarak nitelendiren skandal paylaşımları gün yüzüne çıktı.

Sosyal medyada büyük infiale yol açan görüntülerde, Kekeç’in Türkiye’nin savunma sanayii ve güvenlik politikalarını hedef alan hakaret dolu ifadeler kullandığı görüldü.

Kendi ülkesine "işgalci" dedi, savunma sanayiini hedef aldı!

Ortaya çıkan ekran görüntülerinde, Kekeç’in Türkiye'yi İsrail ile kıyaslayarak "işgalcilik" ve "katliam" suçlamaları yönelttiği, milli hassasiyetleri hiçe sayan yorumlar yaptığı belirlendi. Özellikle savunma sanayii çalışanlarını ve Türkiye’nin bekasını savunan vatandaşları aşağılayan bir dil kullanan yöneticinin, aynı zamanda Türkiye'de yaşamasını "canı öyle istediği için" bir tercih olarak nitelendirmesi dikkat çekti.

QNB Türkiye’den açıklama bekleniyor!

Milli değerlere ve Türk ordusuna yönelik ağır ithamların bir banka yöneticisi tarafından yapılması, sosyal medya kullanıcıları tarafından "ekmek yediği kaba pislemek" olarak yorumlandı. On binlerce kullanıcı, söz konusu şahsın hala QNB Türkiye bünyesinde nasıl yönetici olarak görev yapabildiğini sorgulayarak bankaya boykot ve istifa çağrısında bulundu. Henüz resmi bir açıklama yapmayan banka yönetiminin, bu "içimizdeki işgalci zihniyete" karşı nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu oldu.

Sapik siyonist sahtekar gizli-acik hichir gafil-cahil-hain-serefsiz hainleri vatan topraginda gormek istemiyoruz!

Aziz milleti tahrik eden herkes ajan provokator kripto etkh-algi casusu dusman gorevlisidir...taviz yok, derhal sinirdisi

Ziya

Bunun canida bir şeyler istiyor
