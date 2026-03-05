Finans dünyasında skandal! QNB yöneticisinden Türkiye’ye "işgalci" iftirası!

Sosyal medyada büyük infiale yol açan görüntülerde, Kekeç’in Türkiye’nin savunma sanayii ve güvenlik politikalarını hedef alan hakaret dolu ifadeler kullandığı görüldü.

Kendi ülkesine "işgalci" dedi, savunma sanayiini hedef aldı!

Ortaya çıkan ekran görüntülerinde, Kekeç’in Türkiye'yi İsrail ile kıyaslayarak "işgalcilik" ve "katliam" suçlamaları yönelttiği, milli hassasiyetleri hiçe sayan yorumlar yaptığı belirlendi. Özellikle savunma sanayii çalışanlarını ve Türkiye’nin bekasını savunan vatandaşları aşağılayan bir dil kullanan yöneticinin, aynı zamanda Türkiye'de yaşamasını "canı öyle istediği için" bir tercih olarak nitelendirmesi dikkat çekti.

QNB Türkiye’den açıklama bekleniyor!

Milli değerlere ve Türk ordusuna yönelik ağır ithamların bir banka yöneticisi tarafından yapılması, sosyal medya kullanıcıları tarafından "ekmek yediği kaba pislemek" olarak yorumlandı. On binlerce kullanıcı, söz konusu şahsın hala QNB Türkiye bünyesinde nasıl yönetici olarak görev yapabildiğini sorgulayarak bankaya boykot ve istifa çağrısında bulundu. Henüz resmi bir açıklama yapmayan banka yönetiminin, bu "içimizdeki işgalci zihniyete" karşı nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu oldu.