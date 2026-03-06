İspanya’nın savaş karşıtı çıkışı sosyal medyada gündem oldu: İspanyollar Türkler için imza kampanyası başlattı

İspanya’nın son dönemde uluslararası krizler karşısında benimsediği savaş karşıtı politika, sosyal medyada beklenmedik bir dayanışma dalgası doğurdu. Özellikle X platformunda Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında başlayan esprili paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Sosyal medyadaki bu etkileşim yalnızca mesajlarla sınırlı kalmadı. Bazı İspanyol kullanıcılar, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine girişinde vize kolaylığı sağlanması ve Schengen başvuru süreçlerinin iyileştirilmesi talebiyle Change.org üzerinden imza kampanyası başlattı. Kampanya kısa sürede iki ülke kullanıcılarının da dikkatini çekti.

Milliyet’in derlediği bilgilere göre İspanyol hükümetinin özellikle Gazze’de yaşananlara yönelik sert eleştirileri ve İran krizi sırasında ABD’nin ülkedeki askeri üsleri kullanmasına izin vermeyeceklerini açıklaması sosyal medyada geniş yankı buldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın ambargo tehdidine rağmen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in geri adım atmaması ve ABD ile İsrail’i uluslararası hukuka uymaya çağırması, birçok kullanıcı tarafından destek mesajlarıyla karşılandı.

Sosyal medyadaki etkileşimin başlangıç noktalarından biri ise X kullanıcısı İbrahim Dostel’in yaptığı paylaşım oldu. İspanyolca yazılan ve futbolcu Andres Iniesta’nın yer aldığı paylaşım kısa sürede viral hale geldi ve iki ülke kullanıcıları arasında binlerce yorumun yapıldığı bir akım başlattı.

Söz konusu paylaşımlar İspanya’da yayın yapan La Sexta kanalındaki “Especial El Objetivo” programında da gündeme geldi. Programda konuşan komedyen ve sunucu El Gran Wyoming, Türkiye’den gelen mesajların kendisini duygulandırdığını belirterek “İspanyollar ve Türkler, biz kardeşiz” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayılan içeriklerde popüler kültür referansları, mizahi meme’ler ve yapay zekâ ile oluşturulan görseller öne çıktı. Türk kullanıcılar İspanya’nın barış yanlısı tutumunu destekleyen mesajlar paylaşırken, İspanyol kullanıcılar da bu mesajlara samimi ve esprili yanıtlar verdi. İki ülke bayraklarının birlikte yer aldığı görseller ve “barış” temalı paylaşımlar kısa sürede büyük bir etkileşim ağı oluşturdu.