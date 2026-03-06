  • İSTANBUL
ABD ve İsrail'in çarşaf iftirası ellerinde patladı: Kadın kılığındaki İranlılar sahte çıktı!
Dünya

ABD ve İsrail'in çarşaf iftirası ellerinde patladı: Kadın kılığındaki İranlılar sahte çıktı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
ABD ve İsrail'in çarşaf iftirası ellerinde patladı: Kadın kılığındaki İranlılar sahte çıktı!

ABD-İsrail terör ittifakı, Orta Doğu’daki namluları kadar yapay zekayı da silah olarak kullanıyor. İran’a bomba yağdıran terör ittifakı aynı zamanda yapay zekayı da arkasına dezenformasyon dalgası yayıyor. ABD’li ve İsrailli hesaplar tarafından sosyal medyada hızla yayılan ve İranlı yetkililerin kadın çarşafıyla gizlendiği gösteren görsellerin, yapay zeka ile üretilen manipülasyon araçları olduğu ortaya çıktı.

İran’a saldırılar ve İran’ın bölge ülkelerdeki ABD üsleri ile İsrail’e verdiği karşılık Orta Doğu’daki gerilimi her geçen dakika artırırken, ABD ve İsrail menşeli bazı sosyal medya hesapları üzerinden servis edilen görüntüler büyük tartışma yarattı. Söz konusu paylaşımlarda, İran rejimi yetkililerinin insansız hava araçlarından korunmak amacıyla şehir içinde kadın kıyafetleriyle kamufle olduğu öne sürüldü. Ancak yapılan detaylı dijital incelemeler, kısa sürede viral hale gelen bu fotoğrafların gerçekle hiçbir bağının olmadığını ve tamamen dijital ortamda kurgulandığını ortaya koydu.

KULLANICILAR İÇİN KRİTİK UYARI: PİYON OLMAYIN

Haberin yayılmasının ardından teknik inceleme yapan uzmanlar, görüntülerin yapay zeka teknolojisi kullanılarak üretildiğini teyit etti. Uzman görüşlerine göre çatışma dönemlerinde bu tür içerikler, karşı tarafı aciz duruma düşürerek psikolojik üstünlük kurmak, yanlış bilgi üzerinden küresel bir kamuoyu algısı inşa etmek ve sahadaki gerçek gelişmeleri gölgeleyerek bilgi kirliliği yaratmak amacıyla profesyonelce kullanılıyor. Uzmanlar, bu içeriklerin sadece birer fotoğraf değil, stratejik birer propaganda aracı olduğunun altını çiziyor.  Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu dezenformasyon dalgasına karşı kullanıcıların son derece temkinli olması gerektiği aksi halde bir dezenformasyon projesinin piyonu duruma düşme riskine dikkat çekiyor.

