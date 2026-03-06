  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Aralarında futbolcu ve yöneticiler var! Bahis ve şike davasında ara karar
Gündem

Aralarında futbolcu ve yöneticiler var! Bahis ve şike davasında ara karar

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Aralarında futbolcu ve yöneticiler var! Bahis ve şike davasında ara karar

Türk futbolu, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor müsabakasında şike yapıldığı iddialarıyla çalkalanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında, aralarında kulüp sahipleri, başkanlar ve teknik adamların da bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Adalet Sarayı’nda görüldü.

'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında aralarında futbolcu ve yöneticilerinde bulunduğu 52 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme ara kararında aralarında yöneticilerin de olduğu 5 sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor müsabakasında şike yapıldığı iddiasıyla ilgili, futbolcuların ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu, haklarında 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezaları istenen 52 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları katıldı.

5 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı. Savunmalarının ardından tutuklu sanıklar Ankaraspor'un sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez'in tahliyesine karar verildi.

 

8 MAYIS'A ERTELENDİ

Mahkeme, duruşmayı eksik hususların giderilebilmesi için 8 Mayıs tarihine erteledi.

 

İDDİANAMEDEN

'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında ilk iddianame düzenlendi. İddianamede 5'i tutuklu 52 şüpheli yer aldı. Şüpheliler Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu'nun 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisleri talep edilirken, Ahmet Okatan, Volkan Erten, Gürhan Sönmez'in 'şike' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianamede Ankara-Nazilli maçının berabere bitmesiyle küme düşen ve suç duyurusunda bulunan Zonguldak Kömürspor Kulübü 'suçtan zarar gören' sıfatında yer aldı. İddianamede, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Takım Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez olmak üzere 5'i tutuklu 52 şüpheli yer aldı. Şüpheliler Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu'nun 'şike' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheliler Ahmet Okatan, Volkan Erten, Gürhan Sönmez ve diğer şüphelilerin ise 'şike' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 20 bin gün adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. (DHA)

1
