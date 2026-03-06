İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş

BAYAT OLMADIĞINDAN EMİN OLUN Balıkta tazelik her şeyden önemli. Dışarıda ya da evde uzun süre beklemiş bir balığı yemek zehirlenme riskini artırıyor. Bekleme süresi uzadıkça bakteriler hızla çoğalıyor. Tüketildiğinde kusma, ateş, ishal ve şiddetli mide bulantısına neden olabiliyor. Bu yüzden balığı yemeden önce mutlaka tazeliğini iki kez kontrol edin.