  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Operasyonun detaylarında yine katil İsrail parmağı! Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı... İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu... Sinan Engin'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini... Şok gerçek ortaya çıktı: Icardi sakatlık numarası yaptı! Yapay zeka yanıtladı: Beşiktaş-Galatasaray derbisini kim kazanacak? Müthiş derbi... Trump’ın gizlemeye çalıştığı kriz: ABD’nin başı büyük dertte Prof. Dr. İsmail Şahin’den dikkat çeken analiz: İran saldırısı Orta Doğu’yu yeniden dizayn planının parçası Türkiye'nin sessiz devrimi: 5 yılda iki katına çıktı!
Sağlık
13
Yeniakit Publisher
İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş

Balık yerken bu hususlara dikkat etmekte yarar var.

#1
Foto - İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş

Balık sağlıklıdır ama yanlış saklama ve pişirme zehirlenmeye yol açabilir. Tazeliğe, buzdolabı/dondurucu kullanımına ve tam pişirmeye dikkat edin. Hamsi, palamut gibi türlerde bayat veya az pişmiş balık tüketmekten kaçının, sağlığınızı riske atmayın!

#2
Foto - İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş

Balık, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biri olarak görülüyor. İçerdiği vitaminler, mineraller ve omega-3 yağ asitleri sayesinde insan sağlığına önemli katkılar sağlıyor. Ancak hamsi, palamut, çinekop gibi birçok balık türü, yanlış şekilde hazırlandığında ya da saklandığında fayda yerine ciddi zarar verebiliyor.

#3
Foto - İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş

Uzmanlar, balık tüketirken yapılan bazı yaygın hataların bu değerli besini adeta zehirli bir gıdaya çevirebildiğini vurguluyor. Özellikle uygun olmayan saklama ve hazırlama yöntemleri gıda zehirlenmesine yol açabiliyor.

#4
Foto - İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş

BAYAT OLMADIĞINDAN EMİN OLUN Balıkta tazelik her şeyden önemli. Dışarıda ya da evde uzun süre beklemiş bir balığı yemek zehirlenme riskini artırıyor. Bekleme süresi uzadıkça bakteriler hızla çoğalıyor. Tüketildiğinde kusma, ateş, ishal ve şiddetli mide bulantısına neden olabiliyor. Bu yüzden balığı yemeden önce mutlaka tazeliğini iki kez kontrol edin.

#5
Foto - İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş

Balık, tavuk kadar hassas bir besin. Oda sıcaklığında kısa sürede bozuluyor ve zararlı bakteriler üretiyor. Eğer hemen pişirmeyecekseniz, ağzı sıkıca kapalı bir kapta buzdolabında muhafaza edin. Uzun süre tüketmeyecekseniz ise derin dondurucuya kaldırın. Böylece tazeliğini ve güvenliğini koruyabilirsiniz.

#6
Foto - İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş

Suşi, ceviche gibi bazı tariflerde çiğ ya da az pişmiş balık kullanılıyor. Ancak bu durumda bakteri ve parazit riski çok yükseliyor. Özellikle çiğ tüketilen balıklarda sağlık sorunları daha sık görülüyor.

#7
Foto - İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş

Bu yüzden mümkünse balığı iyice pişirin. Basit ama kritik bu detaylara dikkat eder, saklama koşullarını doğru uygular ve yemeden önce iki kez düşünürseniz zehirlenme riskini büyük ölçüde azaltırsınız.

#8
Foto - İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş

Balık zehirlenmesi belirtileri, balığın türüne, tazeliğine ve zehirlenme nedenine (bakteriyel, histamin/scombroid, ciguatera, tetrodotoksin gibi) göre değişiklik gösterir. Türkiye'de en yaygın olanlar bayat balıktan kaynaklanan bakteriyel zehirlenme ve histamin zehirlenmesi (özellikle hamsi, palamut, uskumru gibi koyu etli balıklarda) şeklindedir.

#9
Foto - İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş

Genel ve En Sık Görülen Belirtiler (Bayat veya Yanlış Saklanmış Balıkta) Belirtiler genellikle balık yedikten 30 dakika ile birkaç saat arasında başlar ve şu şekilde sıralanır:

#10
Foto - İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş

• Şiddetli mide bulantısı ve kontrol edilemeyen kusma • Karın bölgesinde kramp tarzı ağrılar, şişkinlik

#11
Foto - İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş

• İshal (sulu, bazen kanlı) • Yüksek ateş • Halsizlik, bitkinlik, baş dönmesi • Baygınlık hissi veya bayılma • Ciltte kaşıntı, kızarıklık, döküntü veya kurdeşen

#12
Foto - İşte o hatalar... Balık yerken iki kez düşünün: Meğer yanlış tüketince zehirden farkı kalmıyormuş

(En Yaygın Türlerden Biri)Koyu etli balıklarda (palamut, hamsi, ton) histamin birikmesiyle olur. Belirtiler çok hızlı (dakikalar içinde) başlar: • Yüzde ve vücutta kızarıklık (flushing), basmakla solan döküntü • Ağızda yanma, karıncalanma veya metalik tat • Baş ağrısı, baş dönmesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’
Gündem

Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir sohbetinde Türkiye’nin İsrail ve Yahudi lobileriyle olan ili..
Çinli akademisyenden İran'a kan donduran savaş taktiği! Bunu yapan hemen kazanır
Gündem

Çinli akademisyenden İran'a kan donduran savaş taktiği! Bunu yapan hemen kazanır

Ortadoğu'da sular durulmazken, Çinli Prof. Dr. Jiang Xueqin'den bölgeyi kaosa sürükleyecek, sivil katliamına davetiye çıkaran bir iddia geld..
CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak
Gündem

CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak

Akit TV ekranlarında yayınlanan programda, Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye’nin savunma sistem..
Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’
Sosyal Medya

Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’

Sosyal medya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin meclis kürsüsünden yükselen gür sesinin, yapay zeka marifetiyle Netanyahu'nun kulağına fısıldand..
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... TBMM'den flaş karar
Gündem

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... TBMM'den flaş karar

TBMM Salı günü ABD, İsrail ve İran savaşını görüşmek için kapalı gündem ile toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı..
Trump kabinede düğmeye bastı: İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem görevden alındı
Dünya

Trump kabinede düğmeye bastı: İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem görevden alındı

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik politikaları nedeniyle tepki çeken İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldığını duyurdu. Trump, No..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23