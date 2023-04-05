Rusya imzaladı! Yeni bir Küba krizi mi geliyor?

Rusya ve Nikaragua Nükleer Teknolojinin Enerji Dışında Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması İmzaladı. Rusya ve Nikaragua, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla enerji dışında kullanılması alanında işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşmaya imza attı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada arasındaki görüşme esnasında imzalanan anlaşma çerçevesinde taraflar, başta tıp ve tarım olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği yapma kararı aldı.

Anlaşma, Nikaragua'nın Rusya'nın enerji alanındaki eşsiz deneyiminden yararlanarak nükleer enerjinin enerji dışındaki kullanım alanlarında projeler geliştirmesine olanak sağlaması bakımından emsal teşkil ediyor.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Daha önce pek çok ülke ile 40'tan fazla hükümetler arası anlaşmaya imza atılsa da bu anlaşma diğerlerinden farklı bir özelliğe sahip. İlk kez ortaklarımızla görüşme esnasında nükleer teknolojilerin enerji dışı kullanımı konusunda anlaştık. Nükleer tıp merkezi, çok amaçlı radyasyon merkezi, eğitim ve araştırma amacıyla kullanılabilecek kritik altı tesis gibi projelerden bahsediyoruz” dedi.

Rusya, Nikaragua'ya tarım, sağlık ve bilimsel araştırma gibi alanlarda nükleer ve radyasyon teknolojilerinin kullanımına ilişkin projelerin geliştirilmesi ve bunların hayata geçirilmesi konusunda destek verecek.

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