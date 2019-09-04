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Rusya ile Türkiye arasında ruble üzerinden tahıl anlaşması

Rus Birleşik Tahıl Şirketi, Türkiye'ye Rus rublesi üzerinden tahıl temin edecek

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:11
Rusya ile Türkiye arasında ruble üzerinden tahıl anlaşması

MOSKOVA (AA) - Rus Birleşik Tahıl Şirketi, Türkiye’ye ilk defa Rus rublesi üzerinden tahıl temin edeceklerini açıkladı.

Rusya merkezli Birleşik Tahıl Şirketi’nden yapılan açıklamada, şirkete bağlı Grain Export SA’nın Türkiye’ye 60 bin ton tahıl teminine yönelik ihaleyi kazandığı belirtildi.

İhale sonucunda Rus tahılının 10-27 Eylül tarihleri arasında Mersin limanına teslim edileceğinin kaydedildiği açıklamada, “Türkiye ile varılan anlaşma Rus rublesi üzerinden yapıldı. Ödeme için ulusal para biriminin seçilmesi sayesinde ekonomik esneklik sağlanırken, kur riskleri azaltılmıştır.” denildi.

Türkiye’ye ruble üzerinden tahıl sevkiyatında ilk pilot deneme Ekim 2018’de yapılmıştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmayı hedeflediklerini söylemişti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:11
  1. ruble
  2. Rusya
  3. tahıl

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