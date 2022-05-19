'Rusya ile savaş, Kırım'ı kurtarmak için fırsat!'

Kırımoğlu, Kırım Tatar sürgününün 78. yılında Kırım'daki Türklerin durumu ve Rusya ile savaşı AA muhabirine anlattı.

1944'ün Kırım Türkleri için "trajik" bir tarih olduğunu belirten Kırımoğlu, söz konusu tarihte, Sovyetler Birliği döneminde Tatar halkına yönelik "soykırım" yapıldığını söyledi.

Kırımoğlu, "Yaptığımız araştırmalara göre, halkımızın yüzde 40-46'sı açlık gibi zor şartlar nedeniyle iki yıl içinde öldü. Bu, varlığımızın, izlerimizin silinmesi için yapıldı. Mezarlarımız bile yok edildi. Mezar taşları inşaat malzemesi gibi kullanıldı. Dilimiz yasaklandı. Tatarca yazılan kitaplar yok edildi." dedi.

Vatanlarına dönmek ve haklarını elde etmek için yaklaşık 50 yıl demokratik yollarla mücadele ettiklerini anlatan Kırımoğlu, kendisi dahil Tatarların bazılarının hapse atıldığını belirtti.

Sovyetler Birliği döneminde Tatar sürgününde ölenlerin anılmasının yasak olduğunu hatırlatan Kırımoğlu, "Cinayet işleyenler, işlediği suç hakkında konuşmayı yasaklar. Çünkü herkes konuşmaya başlarsa, işlenen cinayet konusunda cevap verilmesi gerekir. İnsanlarımız gizliden de olsa öldürülen, sürgün edilen soydaşları için evlerinde dua etti. Sovyetler dağıldıktan sonra ilk en büyük mitingimiz Kırım'daki Akmescit kentinde yapıldı." diye konuştu.

"Rusya, Kırım Türkleri üzerinde korku yaratmaya çalışıyor"

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesinden sonra Sovyet dönemine benzer uygulamalar yapıldığını anlatan Kırımoğlu, bu dönemde yarımadada 18 Mayıs'taki anma etkinlikleri ile Kırım Tatar Milli Meclisinin yasaklandığını ve Türklere yönelik baskı uygulanmaya başladığını belirtti.

Bu nedenle 30 bini aşkın Tatar'ın Kırım'dan kaçtığını aktaran Kırımoğlu, burada kalanların bazılarının kaçırılarak öldürüldüğünü, onlarca kişinin de kaybolduğunu dile getirdi.

Kırımoğlu, "Bu bir terördür. İnsanlarımız Sovyet rejiminden daha beter bir rejimin baskısı altında kaldı. Elbette, bu çok acı bir şey." ifadesini kullandı.

Kırım'daki halkın yaklaşık yüzde 13'ünün Tatar olduğuna dikkati çeken Kırımoğlu, burada 121 kişinin yargılandığını, bunların yaklaşık 100'ünün Tatar olduğunu söyledi.

Kırımoğlu, "Bu şahıslara terörist diyorlar. Rusya'da, özellikle de işgal edilen topraklarda mahkeme diye bir şey yok. Karar bir yerde alınıyor. İnsanlar delil bile getirse kayda almıyorlar. Yani karar çoktan alınmış aslında. Sovyetler zamanında, rejim aleyhinde konuşan insanlar 3 yıla kadar hapse atılıyordu. Ancak şimdi birkaç kelam etmesi nedeniyle insanlara 17-18 yıl veriyorlar." dedi.

Rusya'nın Kırım Türkleri üzerinde "korku" yaratmaya ve yarımadayı terk etmelerini sağlamaya çalıştığını ileri süren Kırımoğlu, 2014'ten itibaren yaklaşık bir milyon Rus'un Kırım'a yerleştirildiğini savundu.

"Savaşın Kırım'da sona ereceğini umut ediyoruz"

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşa değinen Kırımoğlu, şunları söyledi:

"Ruslar üçüncü günde Kiev'i almayı, dördüncü gün askeri geçit töreni yapmayı, Ukrayna Devlet Başkanı'nı öldürmeyi veya rehin almayı, onun yerine kukla hükümet kurmayı ve bu hükümete de kendi istediklerini dikte etmeyi planlıyorlardı. Savaş devam ediyor. Buraya gelen askerleri kaçmak zorunda kaldılar. Harkiv'den de kaçtılar. Esas savaş şimdi Donbas bölgesinde devam ediyor."

Kırımoğlu, Rusya ile savaşın 2014'te Kırım'da başladığını ifade ederek, "Bu savaşın Kırım'da sona ereceğini umut ediyoruz. Sekiz yıl önce Kırım'da başlayan savaş, Kırım'da bitecektir. Rusya ile savaş, Kırım'ın işgalden kurtarılması için bir fırsattır. Buna çok inanıyorum. Ülkemizde yapılan sosyolojik araştırmalara göre, Ukrayna vatandaşlarının yüzde 95'i Kırım'ın bu savaş neticesinde işgalcilerden kurtarılmasından yanadır." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Kırım'ı askeri üs olarak kullandığını dile getiren Kırımoğlu, Ukrayna'nın diğer bölgelerine Kırım'dan füzelerin fırlatıldığını söyledi.

Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik savaş nedeniyle güçlü yaptırımlar uyguladığına dikkati çeken Kırımoğlu, "Bu yaptırımlar, Ruslar 2008'de Gürcistan'a girdiği zaman uygulanmış olsaydı Kırım'a da girilmezdi. Maalesef, Batı ülkeleri geç uyandı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna'ya ve Kırım Tatarlarına destek sağladığını aktaran Kırımoğlu, "Türkiye'ye minnettarız. Çünkü Türkiye, Kırım'ın ilhakını tanımadı" dedi.