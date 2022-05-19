  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya ile ipleri koparan AB, kışa hazırlık yapıyor
Dünya

Rusya ile ipleri koparan AB, kışa hazırlık yapıyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerdeki yer altı doğalgaz depolarının gelecek kışa kadar en az yüzde 80 oranında doldurulmasını zorunlu hale getirecek mevzuatta uzlaşı sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 17:07:00 - 2022-05-19 17:11:13
Rusya ile ipleri koparan AB, kışa hazırlık yapıyor

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile üye ülkeler arasında ülkelere doğalgaz depolama sınırı getiren mevzuata ilişkin yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Buna göre, üye ülkeler yer altı doğalgaz depolarını bu yılın kış dönemine kadar en az yüzde 80 doluluk seviyesine çıkaracak.

Söz konusu doluluk oranının daha sonraki yılların kış dönemi öncesinde ise en az yüzde 90 seviyesinde olması gerekecek.

Aynı zamanda AB, 2022 yılında doğalgaz depolarının ortak biçimde doldurulması için de ortak çalışma yapacak.

Yüzde 35'ini depolaması yeterli

Doldurma yükümlülüğünün önemli depolama kapasitesine sahip olan ülkeleri olumsuz etkilemesinin önlenmesi sağlanacak. Kapasitesi yüksek ülkelerin yıllık gaz tüketiminin yüzde 35'ini depolaması yeterli olacak.

Doğalgaz depolama kapasitesi olmayan ülkelerin diğer ülkelerdeki rezervlere erişimi sağlanacak.

Yeraltı depolama tesisi olmayan üye ülkeler, dolum sorumluluğunun mali yükünü paylaşacak.

Dolum takip sistemi ile sezon boyunca gaz kapasitelerindeki değişiklikler yakın biçimde takip edilecek.

Söz konusu dolum zorunluluğu, AB gaz sistemleriyle doğrudan bağlantısı olmayan Malta, İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uygulanmayacak.

AB'nin doğalgaz tedarikinde ilk sırayı yüzde 40 ile Rusya alıyor. AB geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküp doğalgaz ithal etti.

AB'nin doğalgaz depo doluluk oranları geçtiğimiz kış mevsiminde normal seviyelerin çok altında kalmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay