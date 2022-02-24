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Dünya Rusya hastaneyi vurdu! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Rusya hastaneyi vurdu! Ölü ve yaralılar var

Rusya, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu. Ukrayna'dan gelen açıklamaya göre, hastanede tedavi gören 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 18:46:00 -
Rusya hastaneyi vurdu! Ölü ve yaralılar var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını bildirdi. Putin'in talimatının ardından Rus birlikleri Ukrayna topraklarına girerken, dünyadan art arda tepkiler geldi.

Sabah'ın haberine göre ise; Rusya, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu. Ukrayna'dan gelen açıklamaya göre, hastanede tedavi gören 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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