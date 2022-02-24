Rusya hastaneyi vurdu! Ölü ve yaralılar var
Rusya, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu. Ukrayna'dan gelen açıklamaya göre, hastanede tedavi gören 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını bildirdi. Putin'in talimatının ardından Rus birlikleri Ukrayna topraklarına girerken, dünyadan art arda tepkiler geldi.
Sabah'ın haberine göre ise; Rusya, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu. Ukrayna'dan gelen açıklamaya göre, hastanede tedavi gören 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.