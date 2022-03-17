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Dünya Rusya gerilimi uzaya da sıçradı!
Dünya

Rusya gerilimi uzaya da sıçradı!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile arasındaki ortak Mars görevi olan ExoMars programını Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle askıya aldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 19:37:00 -
Rusya gerilimi uzaya da sıçradı!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile arasındaki ortak Mars görevi olan ExoMars programını Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle askıya aldığını duyurdu. Açıklamada uygun adımların atılması için de talimatı verildiği bildirildi.

Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yönelik tepkiler ve yaptırımlar her alanda devam ediyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile arasındaki ortak Mars görevi olan ExoMars programını Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle askıya aldığını duyurdu.

ESA tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa değerlerine tam saygı göstererek uzay programları geliştirmek ve uygulamakla görevli hükümetler arası bir kuruluş olarak, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, insan kayıplarını ve trajik sonuçları derinden kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, Rusya'ya karşı alınan kararın üye devletler tarafından alınan kararlara uyumlu olduğunun da altı çizilerek, "16-17 Mart tarihlerinde Paris'te toplanan ESA'nın Yönetici Konseyi, ExoMars konusunda Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan durumu değerlendirdi. Oybirliği ile 2022'de fırlatılacak ExoMars gezici görevinde Roscosmos ile devam eden işbirliğini yürütmenin mevcut imkansızlığı kabul edildi ve ESA Genel Direktörüne işbirliği faaliyetlerini alınan karar doğrultusunda askıya almak için uygun adımları atması talimatı verildi" ifadeleri kullanıldı.

ESA Genel Müdürü'ne, ExoMars gezici misyonunu uygulamak için ileriye dönük mevcut seçenekleri tanımlamak ve hızlı bir endüstriyel çalışma yürütmesi için yetki verildiği aktarılan açıklamada, "Roscosmos'un personelini Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan çekme kararının ardından, Soyuz tarafından başlatılması planlanan tüm görevler askıya alındı" denildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programının devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası Uzay İstasyonu Programı nominal olarak çalışmaya devam ediyor. Ana amaç, mürettebatın güvenliğini sağlamak da dahil olmak üzere ISS'nin güvenli operasyonlarını sürdürmektir" denildi.

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