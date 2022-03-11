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Gündem Rusya, futbol stadı ve kütüphaneyi vurdu!
Gündem

Rusya, futbol stadı ve kütüphaneyi vurdu!

Rus ordusunun Ukrayna’nın Çernihiv kentine saldırıları sırasında bir futbol stadyumu ve kentin kütüphanesi roketle vuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 18:55:00 -
Rusya, futbol stadı ve kütüphaneyi vurdu!

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Çernihiv kentinde futbol stadyumu ve kütüphane vuruldu. Ukrayna ordusuna bağlı Çernihiv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Viaçeslav Chaus, Rus saldırılarında kentin önemli sivil alanlarının vurulduğunu aktararak, “Yuri Gagarain Stadyumu ve kent kütüphanesi stratejik askeri tesis mi? Çok acı verici ama siviller vuruluyor” dedi.

Çernihiv kentine bağlı yerleşim alanlarına da büyük hasarlar verildiğini belirten Chaus, “Hemen hemen her yerde sivil alanlar vuruluyor. Sadece stadyumlardan veya kütüphaneden bahsetmiyoruz. Okullar, hastaneler ve evler roketlerle vuruluyor” ifadelerini kullandı.

Kentin içme suyu şebekelerinin de saldırılar nedeniyle büyük hasar gördüğünü söyleyen Chaus, “Çernihiv kentinin içme suyu hatlarının neredeyse tamamı vuruldu. Yakın zamanda büyük bir su kriziyle baş başa kalabiliriz” şeklinde konuştu.

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