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Rusya duyurdu! SU-57 için ilk görüşmeler başladı

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat incelediği SU-57 savaş uçaklarının satışına ilişkin ilk görüşmelerin başladığını duyurdu.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:12
Rusya duyurdu! SU-57 için ilk görüşmeler başladı

Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e konuşan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev,, "MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Erdoğan, Su-35 ve Su-57 uçaklarına ilgisini dile getirdi. Ardından ilk görüşmeler başladı ancak henüz üst düzey görüşmelere geçilmedi, öncelikle uzmanların birçok konu üzerinde çalışması gerekiyor" dedi.
ABD, S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından ihraç etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 alamamaları halinde Su-35 ve Su-57 alma imkanını gözden geçireceklerini söylemişti. Erdoğan, geçen hafta Moskova'da katıldığı MAKS-2019'da söz konusu uçakları yakından inceleme fırsatı bulmuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:12
  1. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev
  2. SU-57 savaş uçağı
  3. recep tayyip erdoğan

YORUM YAZ

  • enesenes32 dk önce
    F-35 verselerde almayalım adamlar bütün kaynak kodlarını elinde tutuyor, bunlar görünmez uçakmı tartışılır ve maliyeti idamesi bizim savunma projelerine ayırdığımız parayı etkilerse iyi olmaz
  • vatandaş arifvatandaş arif36 dk önce
    şimdi pentagondan önce CHPden ültimatom gibi açıklama gelir...
  • BekirBekir44 dk önce
    F-35ler ucuyor ama su-57 le daha proje asamasinda erdoganin max2019 da gördügü ucagin maket oldugunu bile anliyamadiniz.

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