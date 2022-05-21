Rusya doğalgaz vanasını kapattı! Kriz şimdi başlıyor

Rusya Bulgaristan ve Polonya'dan sonra bir ülkenin daha gazını kesti. Bu sabah saat 07.00 itibariyle, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya'nın Rus rublesi ile ödeme yapmayı reddetmesi üzerine ülkeye gaz dağıtımı durduruldu.

Finlandiya devletine ait gaz şirketi Gasum, bugünden itibaren yaz sezonunda Finlandiya'yı Estonya'ya bağlayan Baltık doğal gaz boru hattı (Balticconnector) aracılığıyla Finli müşterilerine diğer kaynaklardan doğal gaz tedarik edeceğini ve şirketin gaz dolum istasyonlarının normal şekilde çalışmayı sürdüreceğini bildirdi.

Finlandiya'dan açıklama

Gasum CEO'su Mika Wiljanen konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'dan doğal gaz arzının durdurulacak olmasının son derece üzücü olduğunu belirterek, "Ancak bu duruma dikkatle hazırlanıyorduk. Gaz iletim hatlarında bir sıkıntı olmaması durumunda önümüzdeki aylarda tüm müşterilerimize gaz tedarik edebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını Rusya'dan ithalatla karşılayan Finlandiya'nın Moskova ile 2031 yılına kadar gaz tedarik sözleşmesi bulunuyor.

Elektrik akışı da kesildi

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.

Neler olmuştu?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun başlamasının ardından ABD ve müttefikleri, Moskova'yı yaptırımlarla vurmuş ve Rusya'nın enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltma çağrıları yapmıştı.

Kremlin ise buna çeşitli önlemlerle karşılık verdi ve 'dost olmayan ülkeler' diye listelediği ülkelerin doğal gazı ruble olarak ödemesini talep etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ülkelerden gaz alıcılarının ruble ile ödemeyi kabul etmemesi halinde Rusya'nın bunu gaz sözleşmelerinde temerrüt olarak göreceğini açıklamıştı.