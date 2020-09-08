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Dünya Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova'dan Almanya’ya tepki
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova'dan Almanya’ya tepki

Rusya'nın Almanya'dan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin durumuna dair net verileri alamadığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, önceden yazılmış bir senaryonun olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 00:47:00 -
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova'dan Almanya’ya tepki

Zehirlendiği açıklanan muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni'nin durumu hakkında net bilgi ve veri alamadıklarını ifade eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Almanya’nın Navalni hakkında hiçbir bilgi vermediğine ve bunun senaryonun önceden yazıldığına dair mutlak bir hissiyat oluşturduğuna dikkat çekti.

Navalin’in komadan çıktığı açıklandı

Almanya'nın Berlin şehrinde tedavi gören Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin radyoaktif bir zehirle zehirlendiği açıklanmaştı. Almanya’da bugün yayılan haberlerde Navalni’nin komadan çıktığı söylenid.

Navalni’nin tedaviye olumlu cevap verdiği ve konuşmalara tepki gösterdiği belirtiliyor.

Navalni’nin zehirlenmesine başta Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) büyük bir tepki göstermişti. Rus makamlarıysa bu iddiaları reddediyor.

 

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