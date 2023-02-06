Rusya Büyükelçiliği'nden deprem mesajı

Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem, çok sayıda can kaybına ve yaralanmaya neden oldu.

Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği, deprem sonrasında açıklama yaptı.

Rus elçiliğinden yapılan açıklamada, felaketin en az hasarla atlatılması temennisinde bulunuldu:

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bir çok ilde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara ve tüm Türk dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ederiz."

Söz konusu açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.