Rusya böyle karşılık verdi! Ülkeye girişleri yasaklandı

Rusya, İngiltere'nin "Magnitskiy yaptırım listesi"ne tepki olarak 25 İngiliz vatandaşının ülkeye girişini yasakladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından konu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İngiltere'nin Rus vergi uzmanı Sergey Magnitskiy'nin ölümü sebebi ile 25 Rus vatandaşını yaptırım listesine aldığı anımsatıldı.

İngiltere'nin "absürt" gerekçelerle bu kararı aldığı söylenilen açıklamada, "İngiltere tarafı, Rusya'nın iç meselelerine karışma ve Rus hukuk sistemine baskı kurma girişiminde bulunuyor." denildi.

İngiltere'nin "dostça olmayan" eylemlerde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Mütekabiliyet gereği, 25 İngiliz vatandaşına yaptırım uygulama kararı alındı. Bu vatandaşların Rusya'ya girişi yasaklandı." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere, Rusya'da 230 milyon dolarlık yolsuzluk dosyasını inceleyen Sergey Magnitskiy'nin ölümü sebebi ile 25 Rus vatandaşını yaptırım listesine almıştı. Bu listede, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya Başsavcı Yardımcısı Viktor Grin, eski Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Aniçin, İçişleri Bakanlığı çalışanları ve hakimler bulunuyor.

Sergey Magnitskiy'nin ölümü

Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitskiy'nin, 2009 yılında Rusya'da gözaltındayken ölmesinin ardından ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın gözaltı süresince gerekli önlemleri almadığını ileri sürerek sorumlu bürokratların cezalandırılmasını talep etmişti.

Bu kapsamda 2012 yılında ABD'de kabul edilen Magnitskiy Yasası, insan hakları ihlallerinde bulunduğu ifade edilen Rus bürokratların ABD'ye girişinin engellenmesi de dahil bir dizi yaptırım getirmişti.

Kongrenin 2016 senesinde yaptığı düzenleme ile bahse konu yasa, ABD yönetiminin dünyanın herhangi bir ülkesindeki insan hakları ihlalleri çerçevesinde ilgili kişi ve kurumlara yaptırım kararı alabilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletilmişti.