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Dünya Mekke’de imzalanan savunma anlaşmasına Bahreyn ve Filistin’den destek
Dünya

Mekke’de imzalanan savunma anlaşmasına Bahreyn ve Filistin’den destek

Yeniakit Publisher
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Mekke’de imzalanan savunma anlaşmasına Bahreyn ve Filistin’den destek

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imza attığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Bahreyn ve Filistin yönetimleri tarafından bölgesel güvenlik ile İslam dünyasındaki işbirliğini güçlendirecek stratejik bir adım olarak değerlendirildi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan yeni savunma ortaklığına bölge ülkelerinden destek açıklamaları geldi. Bahreyn, anlaşmanın caydırıcılığı artıracağına dikkati çekerken Filistin yönetimi, mutabakatın Arap ve İslam dünyasındaki kolektif güvenlik anlayışına katkı sağlayacağını belirtti.

Her üç ülkenin de bölgenin güvenliğine ve istikrarına hizmet etmedeki bilinen rollerini ve verdikleri sözleri yerine getirdiklerine vurgu yapılan açıklamada, "Bu anlaşma, eşit taraflar arasında stratejik bir ortaklıktır. Her ülke, bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrarı koruma yönündeki samimi niyetinden hareketle, kendi yetenekleri doğrultusunda katkıda bulunacaktır. Bu ortaklık güveni artırır ve caydırıcı etkisini güçlendirir." ifadelerine yer verildi.

Anlaşmanın caydırıcılığı artırmaya yönelik ortak iradeyi yansıtması açısından takdirle karşılandığı açıklamada, bahsi geçen anlaşmanın ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) ortak savunma sistemini tamamlayan ve etkinliğini artıran, kardeş ülkeler arasında dayanışma, bütünleşme ve ortaklık temelleri üzerinde bölgesel güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmesinde bulunuldu.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan memnuniyet duyuldu.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasının stratejik açıdan önemli bir anlaşma olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu anlaşma, Müslüman ülkeler arasında güvenliğin yanı sıra istikrar ve işbirliğini güçlendirme açısından önem arz ediyor." denildi.

Anlaşma dolayısıyla her üç ülkenin liderlerinin tebrik edildiği açıklamada, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ayrıca Filistin halkının bağımsız devletini kurma yönündeki meşru mücadelesini destekleyen Arap ve İslami kolektif güvenlik sistemini güçlendirecek başlangıç ​​noktası olacağının altı çizildi.

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