Doğada olmayanı üretti Yapay zeka virüsü laboratuvardan teknolojiye taşıdı

Araştırmacıların asıl merak ettiği nokta ise şuydu: Yapay zekâ yalnızca tek tek genler oluşturmakla mı sınırlı kalacaktı, yoksa baştan sona çalışan bir genom da tasarlayabilecek miydi? Ekip ilk denemelerde Phi X-174 adlı bakteriyofajı seçti. Bu virüs yalnızca bakterileri, özellikle de E. coli'yi enfekte ediyor ve insanlar açısından güvenli kabul ediliyor.