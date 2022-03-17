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Dünya Rusya acımasızlığını kanıtladı: Şehrin yüzde 90’ı yok edildi
Dünya

Rusya acımasızlığını kanıtladı: Şehrin yüzde 90’ı yok edildi

Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrinin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 21:44:00 - 2022-03-17 21:45:19
Rusya acımasızlığını kanıtladı: Şehrin yüzde 90’ı yok edildi

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 22 gündür devam ediyor. Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın çok büyük olduğu belirtildi. Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade ederek, “Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90’ı Ruslar tarafından yok edildi" dedi.

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