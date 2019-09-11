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Rusya ABD vatandaşlarına yaptırımı genişletecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov:- "Elbette, Amerikan vatandaşlarının ülkemize girişleri ile ilgili kısıtlama listesini genişleteceğiz"

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:30
Rusya ABD vatandaşlarına yaptırımı genişletecek

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerikan vatandaşlarının Rusya'ya girişleri ile ilgili kısıtlama listesini genişleteceklerini açıkladı.

Ryabkov, başkent Moskova'da, ABD'nin, Surgut Bölge Soruşturma Komitesi çalışanlarını yaptırım listesine almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, Rusya'ya karşı başarısız baskı içeren siyaset izlemeye devam ettiğine dikkati çeken Ryabkov, "Elbette, Amerikan vatandaşlarının ülkemize girişleri ile ilgili kısıtlama listesini genişleteceğiz." ifadesini kullandı.

Ryabkov, ABD'nin, iki ülke arasında yaşanan sorunlarından sorumlu olduğunu vurguladı.

ABD, Rusya'nın Surgut kentindeki Bölge Soruşturma Komitesi'nin 2 çalışanını, Yehova Şahitleri'nin haklarını ihlal ettikleri ve onlara zulüm ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

- Yehova'nın Şahitleri Rusya'da yasaklı

Rusya Yüksek Mahkemesi, 2017'de, Adalet Bakanlığı'nın Yehova Şahitleri'nin yasaklanması için yaptığı başvuruyu değerlendirerek, grubu "aşırıcı organizasyon" olarak kabul etmiş, tasfiye edilmesi ve ülke genelinde yasaklanmasına hükmetmişti.

Kararda, Rusya'da Yehova Şahitleri'ne bağlı 395 topluluğun faaliyetlerine derhal son verilmesi ve mal varlıklarına el konulması istenilmişti.

ABD, Rusya'nın söz konusu kararına tepki vererek, Yehova Şahitleri'nin faaliyetlerine getirilen yasağın kaldırılmasını istemişti.

Yehova Şahitleri de, karara itiraz ederek, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımıştı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:30
  1. ABD
  2. Rusya
  3. yaptırım
  4. Yehova'nın Şahtileri

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